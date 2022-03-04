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В РФ заявили об отмене НДС на инвестиционное золото: что это значит

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В РФ заявили об отмене НДС на инвестиционное золото: что это значит

Associated Press

Глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил об отмене НДС на инвестиционное золото.

В России говорили НДС на инвестиционное золото.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антог Геращенко.

"Совершенно невероятные новости приходят из Мордора. И это совсем даже не законы о пропаганде и лояльности, принятые сегодня Госдумой РФ. Глава Правительства РФ Михаил Мишустин объявил об отмене НДС на инвестиционное золото.

Теперь смотрите за руками.

Центробанк РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной в эти дни искусственно и виртуально держит курс доллара, отменяя торги – это нужно, чтобы те, кто нужен во власти, и приближенные олигархи успели за минимальное количество рублей скупить котируемое в долларах золото.

А что дальше?

А то, что после того как золото из резервов ЦБ будет распродано, ЦБ отпустит курс рубля. И рубль улетит в стратосферу. Русские, вам п**дец! Причем не от рук «бандеровцев», а вот от своих!», – написал Геращенко.

Потери россиян, воюющих против Украины:

В Минобороны обнародовали всеобщие боевые потери противника с 24.02 по 04.03.

Они ориентировочно составили:

  • личного состава – 9166 человек (убиты и ранены),
  • танков ‒ 251 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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