В РФ заявили об отмене НДС на инвестиционное золото: что это значит

Глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил об отмене НДС на инвестиционное золото.
В России говорили НДС на инвестиционное золото.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антог Геращенко.
"Совершенно невероятные новости приходят из Мордора. И это совсем даже не законы о пропаганде и лояльности, принятые сегодня Госдумой РФ. Глава Правительства РФ Михаил Мишустин объявил об отмене НДС на инвестиционное золото.
Теперь смотрите за руками.
Центробанк РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной в эти дни искусственно и виртуально держит курс доллара, отменяя торги – это нужно, чтобы те, кто нужен во власти, и приближенные олигархи успели за минимальное количество рублей скупить котируемое в долларах золото.
А что дальше?
А то, что после того как золото из резервов ЦБ будет распродано, ЦБ отпустит курс рубля. И рубль улетит в стратосферу. Русские, вам п**дец! Причем не от рук «бандеровцев», а вот от своих!», – написал Геращенко.
Потери россиян, воюющих против Украины:
В Минобороны обнародовали всеобщие боевые потери противника с 24.02 по 04.03.
Они ориентировочно составили:
- личного состава – 9166 человек (убиты и ранены),
- танков ‒ 251 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 939 ед,
- артиллерийских систем –105 ед,
- РСЗО — 50 ед,
- средства ПВО — 18 ед,
- самолетов – 33 ед (уточняется),
- вертолетов – 37 ед,
- автомобильной техники — 404 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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