В РФ заявили об отмене НДС на инвестиционное золото: что это значит

В РФ заявили об отмене НДС на инвестиционное золото: что это значит

Глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил об отмене НДС на инвестиционное золото.

В России говорили НДС на инвестиционное золото.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антог Геращенко.

"Совершенно невероятные новости приходят из Мордора. И это совсем даже не законы о пропаганде и лояльности, принятые сегодня Госдумой РФ. Глава Правительства РФ Михаил Мишустин объявил об отмене НДС на инвестиционное золото.

Теперь смотрите за руками.

Центробанк РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной в эти дни искусственно и виртуально держит курс доллара, отменяя торги – это нужно, чтобы те, кто нужен во власти, и приближенные олигархи успели за минимальное количество рублей скупить котируемое в долларах золото.

А что дальше?

А то, что после того как золото из резервов ЦБ будет распродано, ЦБ отпустит курс рубля. И рубль улетит в стратосферу. Русские, вам п**дец! Причем не от рук «бандеровцев», а вот от своих!», – написал Геращенко.

Потери россиян, воюющих против Украины:

В Минобороны обнародовали всеобщие боевые потери противника с 24.02 по 04.03.

Они ориентировочно составили:

личного состава – 9166 человек (убиты и ранены),

танков ‒ 251 ед,

боевых бронированных машин ‒ 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники — 404 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: