В Rheinmetall недовольны темпами строительства завода в Украине: почему возникли задержки

Артиллерийские снаряды 155-мм производства Rheinmetall / © Rheinmetall

Реклама

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о намерении удвоить производство артиллерийских боеприпасов на заводе в Украине, но при этом выразил недовольство бюрократическими преградами, которые, по его мнению, тормозят реализацию проекта.

Об этом сообщил German Aid to Ukraine со ссылкой на слова генерального директора концерна Армина Паппергера.

Бюрократия или чрезмерные надежды

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер открыто выразил недовольство скоростью постройки завода, обвиняя в задержках «очень, очень высокую бюрократию в Украине». Для сравнения, он привел пример предприятия в немецком Унтерлюсе, строительство которого стартовало примерно в то же время, но уже завершилось. Паппергер также отметил, что у Украины пока нет достаточно средств для самостоятельного финансирования такого проекта.

Реклама

Однако украинское издание Defense Express отметило , что не следует объяснять задержки исключительно бюрократическими проблемами.

«Действительно, украинская бюрократия может представлять серьезную проблему в создании оборонных предприятий, подтверждением чего являются постоянные инициативы по упрощению таких процессов. Однако здесь может быть и другой нюанс, связанный с завышенными обещаниями и планами Rheinmetall, теперь сталкивающимися с холодной реальностью», — говорится в публикации.

В пользу этой версии говорит и анонимный комментарий представителя другой германской оборонной компании для German Aid to Ukraine. Собеседник подтвердил существование бюрократических проблем в Украине, но не согласился, что построить аналогичное предприятие в Германии значительно проще.

Удвоение мощностей и планы на будущее

Несмотря на задержки, у Rheinmetall есть амбициозные планы по будущему заводу, а именно — увеличить его производственную мощность вдвое, до 300 тысяч снарядов в год. Ожидается, что завод по производству артиллерийских боеприпасов в Украине все же начнет работу в следующем году, согласно первоначальным планам. Таким образом, недовольство германской стороны может быть продиктовано скорее желанием ускорить реализацию планов, а не объяснить задержку строительства.

Реклама

Этот проект имеет стратегическое значение для Украины, поскольку огромная потребность Сил обороны в артиллерийских снарядах нуждается не только в помощи партнеров, но и в развитии собственного производства. Новое предприятие от Rheinmetall станет важным дополнением к уже имеющимся отечественным мощностям.

Напомним, соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко назвал самое эффективное оружие сопротивления и призвал к срочному запуску государственной программы технологического преимущества. По его словам, это способно остановить Россию уже через полгода.