В Ривном суд отпустил на свободу мужчину, совершившего 4 изнасилования

Судья Святослав Рогозин / © suspilne.media

Реклама

В Ривном мужчину, который был приговорен к 10 годам тюрьмы за изнасилование, выпустили на свободу прямую сразу после оглашения приговора.

Об этом информирует Общественное Ривне.

В сообщении указывается, что осужденный в течение 6 лет с 2013 по 2019 год мужчина совершил четыре изнасилования и два покушения на это в районе ривненского Гидропарка.

Реклама

Ривненский городской суд назначил ему 10 лет лишения свободы по совокупности преступлений, однако освободил на основании статьи 377 Уголовного кодекса Украины.

«Мера пресечения обвиняемому Юрию Петровичу в виде содержания под стражей отменить. Освободить его на основании статьи 377 УКУ из-под стражи в зале суда», — цитирует судью Общественное.

В выборе указывается, что мужчина был под стражей и домашним арестом с 2019 года. Это время ему перечислили в срок заключения.

Одна из потерпевших по имени Ольга заявила, что она недовольна таким приговором.

«Эмоция такова, что насильник на свободе, и он теперь не будет оставлять своих жертв в живых. Очень высока вероятность, ну у меня такое ощущение. Мне трудно сейчас что-то говорить. Я согласна с тем, что он виноват, но я не согласна с тем, что его выпустили», — заявила женщина.

Защита потерпевшей говорит, что, вероятно, будет подавать апелляцию на терпкое решение суда. Также об апелляции заявил адвокат обвиняемого, который хочет добиться доказывания невиновности своего клиента.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области 25-летний местный житель приговорен к 10 годам лишения свободы за попытку изнасилования 12-летней дочери своей знакомой.

Мы раньше информировали, что в Киеве к 11 годам лишения свободы приговорили бывшего участкового, изнасиловавшего малолетнего ребенка.