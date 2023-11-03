В роддомах "придумывают" диагнозы новорожденным для получения двойной оплаты: детали скандала

В этом году в Украине существенно увеличилось количество кесаревых сечений по сравнению с предыдущими годами, что может свидетельствовать о выполнении операции без медицинских показаний, а исключительно для получения средств за вмешательство.

В Министерстве здравоохранения выяснили, что родовые и перинатальные центры сознательно указывают ложные диагнозы для новорожденных для перевода их в другую больницу или на другую схему лечения. Это позволяет получать двойную, а иногда и тройную оплату за одного маленького пациента.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

По предварительным расчетам Национальной службы здоровья Украины, за примерно 30% детей производилась двойная оплата медучреждениям.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что пакет сложных неонатальных случаев должен побуждать оказывать медицинскую помощь в принимающем заведении, но больницы перенаправляют маленьких пациентов в детские больницы, и дети страдают во время транспортировки.

"Больницы, законтрактованные на оказание перинатальной и неонатальной помощи, должны в первую очередь заботиться о пациентах, а не о получении средств от НСЗУ за якобы "больных" детей", — подчеркнул Ляшко.

По информации Минздрава, сейчас в среднем по стране почти 20% младенцев, родившихся больными, переводят в другое заведение и испытывают негативное влияние в результате транспортировки.

"В отдельных больницах 100% выживших до 7 дня младенцев были переведены в другие больницы, несмотря на то, что эти больницы имели соответствующие пакеты услуг", — сообщает Минздрав.

В министерстве отмечают, что в некоторых больницах грудным детям ставят диагнозы, которые не являются патологией, а лишь временным состоянием пациента и не должны быть причиной для "лечения".

Около 200 тысяч женщин ежегодно рожают в Украине и получают помощь в рамках трех пакетов услуг, которые контрактируются Национальной службой здоровья Украины: "Стационарная помощь без проведения хирургических операций", "Медицинская помощь при родах" и "Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях". Каждый из них гарантирует бесплатные услуги для пациента.

Напомним, несмотря на войну в Украину везут лечить детей из-за границы. В детском кардиоцентре в Киеве уже прооперировали двух новорожденных мальчиков из Молдовы. Детям дома не могли предоставить необходимую медицинскую помощь. Местные кардиологи сказали, что таких маленьких пациентов успешно прооперируют в Украине.

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