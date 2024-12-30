В России 19-летнего донетчанина заключили в тюрьму на 12 лет за донаты в украинский фонд

В России 19-летнего парня из Донецкой области Даниила Ефимова приговорили к 12 годам колонии строгого режима из-за того, что он задонатив 5200 гривен в фонд Сергея Притулы.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на рассказ брата заключенного.

Даниил Ефимов – уроженец Снежного (Донецкая область), который с 2014 года находится под оккупацией.

Как рассказывают в издании, в декабре 2023 вместе со своей семьей собирался уехать в Турцию на отдых. В аэропорту российского Волгограда он показал пограничнику украинский паспорт, однако тот спросил, имеет ли он аналогичный российский. Парень не хотел пользоваться российским паспортом, поэтому его отвели в допросную комнату. Данило хотел возобновить украинский загранпаспорт и планировал позже выехать с оккупированной территории. Однако все произошло не так, как он планировал.

"Только что я показал документы, завели на допрос. Спросили номер близких. Я открыл телефон, чтобы найти его, как сразу послышалось: "Ты что там отворачиваешь?" — и телефон выхватили из рук. Я был напуган, потому что догадывался, кто эти люди и на что способны", – пишет из тюрьмы родственникам Ефимов.

Российские силовики обнаружили в смартфоне банковские переводы. На тот момент 18-летний Даниил пытался до последнего не отвечать, куда отправлял деньги, но из-за угроз все же признался.

"Я лгал до последнего. Говорил, что это на гуманитарку для гражданских. Вечером отпустили в гостиницу. На следующий день под предлогом подписания каких-то документов меня передали двум полицейским. Без объяснений забросили в темное помещение, похожее на подвал", – рассказывал Даниил родственникам.

Фото: Hromadske.tv

Били за украинские песни и заставляли кричать "слава России"

По словам Даниила, один его сокамерник любил петь украинские песни. За это парня сильно избили, других – "слегка покопали в бока". Затем завели в кабинет, одному из заключенных надели пакет на голову и заставили кричать "слава России" перед портретом Путина. Били, душили пакетом и заставили учить гимн России. После этого заключенные должны были петь его каждый день.

Угрожали расстрелом

На допросах Даниила заставляли подписать признание – избивали, угрожали вывезти в лес и силой заставить подписать или расстрелять.

"Диалог" начался с ударов, мата и угроз вывезти в лес, где я подпишу все, что скажут. Мы уже шли к выходу, чтобы ехать в лес, но вместо этого меня резко забросили в клетку, а они сами ушли", – рассказал родственникам заключенный молодой человек.

Адвокат и отец парня решили согласиться на "искреннее раскаяние", чтобы уменьшить срок.

Не обошлось без "стукачей"

В издании рассказывают, что Даниил дистанционно окончил школу на подконтрольной Украине территории. По словам брата, дальше планировал учиться в украинском вузе, но не успел подать документы. Поэтому, по настоянию отца, который придерживается пророссийских взглядов и верит в пропаганду РФ, пошел учиться в Южный федеральный университет в Ростове. Но потом все равно планировал вступить в КНУ им. Тараса Шевченко.

Сосед Данила из общежития на суде утверждал, что от Ефимова "постоянно шел негатив": что украинец называл Россию агрессором, обвинял в совершении преступлений против гражданских и критиковал Путина.

Куратор Даниловой группы из университета Людмила Зайцева "доложила", что юноша "категорически отказывался участвовать в патриотических мероприятиях и воспитательных программах", которые в частности касались "важности знания истории России".

В так называемом "приговоре" сказано, что после начала великой войны Даниил якобы постоянно стрессовал, поскольку читал украинские новости о преступлениях россиян и слышал это от близких, находившихся на подконтрольной правительству Украины территории.

"Под влиянием этих публикаций и полученных данных у него (Данила – ред.) сформировалось ложное представление об ВСУ, их действиях и необходимости поддержки украинской армии финансово", – говорится в сфабрикованном деле.

В июле 2024 года Даниил был арестован в колонии строгого режима за "государственную измену". Сейчас юношу этапировали в Ростов.

Напомним, что сегодня, 30 декабря, в результате очередного обмена из российского плена удалось освободить 187 военных и двух гражданских.

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