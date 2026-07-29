В России атакован один из самых больших НПЗ: детали

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Служба безопасности Украины заявила об успешном поражении нефтеперерабатывающего завода "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез" в Пермском крае РФ. Предприятие расположено на расстоянии более 1500 км от украинской границы.

Об этом сообщили в СБУ.

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По данным спецслужбы, операцию провели в рамках выполнения задач президента Украины по снижению военно-экономического потенциала России.

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В СБУ отметили, что после атаки беспилотников на территории завода возник пожар. Предварительно огонь охватил установку первичной переработки нефти – один из ключевых технологических объектов предприятия.

"Поражение таких НПЗ имеет стратегическое значение, ведь именно они производят горючее для военной техники, авиации и логистики оккупационной армии", - подчеркнули в СБУ.

В спецслужбе добавили, что "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ с мощностью почти 13 млн тонн в год. Предприятие обеспечивает горючим как гражданский сектор, так и российскую армию, а нефтеперерабатывающая отрасль остается одним из ключевых источников финансирования войны против Украины.

Как мы писали, в ночь на 29 июля Рязань оказалась под массированной атакой беспилотников. Взрывы раздались в районе нефтеперерабатывающего завода и состава маркетплейса Wildberries. На обоих объектах возникли пожары, а местные власти подтвердили удары по промышленным предприятиям. По сообщениям российских СМИ и Telegram-каналов, взрывы также слышали в Московской области, а очевидцы публиковали видео со столбами дыма над Рязанью. Wildberries сообщил об эвакуации состава и временном прекращении его работы.

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