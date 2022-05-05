В России автохолдинг из-за "сложного экономического положения" выделил работникам землю под огороды и картофель на посадку

В России автохолдинг из-за "сложного экономического положения" выделил работникам землю под огороды и картофель на посадку

Российский холдинг "Автотор" объявил о выделении работникам участков под огороды из-за "непростого экономического положения".

В холдинге сообщили, что методом жеребьевки уже распределено 168 участков.



Об этом идет речь в сообщении холдинга.

"С целью дополнительной социальной поддержки работников предприятия акционерами и руководством "Автотор" было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов. Размер участков – по 1000 кв. метров (10 соток). Для работников "Автотор" выделено два земельных участка общей площадью 300 га, которые находятся в собственности компании, — в районе поселков Холмогоровка и Люблино. Для обеспечения будущего урожая на огородах заводчан на "Автотор" организована продажа высококачественного семенного картофеля отечественного производства", — сообщили на предприятии.

Участки в Холмогоровке уже распределили методом жеребьевки, землю в районе поселка Люблине пообещали распределить во второй половине мая.

"Автотор" – Калининградский автохолдинг, основанный в 1994 году. До начала российского вторжения в Украину там собирались автомобили BMW, Kia и Hyundai.

Напомним, что президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что предложение Европейской комиссии по шестому пакету санкций с эмбарго на нефть для России из-за войны, которую она развязала против Украины, поддержат все страны-члены Европейского союза.