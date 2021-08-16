В России четырех крымских татар осудили на срок от 12 до 18 лет

Осуждении свою причастность к "Хизб ут Тахрир" отрицают.
В российском Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил четырех крымских татар, которых подозревают в причастности к исламской организации "Хизб ут-Тахрир".
Их обвиняют по так называемому делу Алуштинского группы, пишет издание "Решетки".
По версии следствия, четверо крымских татар организовали центр исламской партии "Хизб ут Тахрир". Они якобы организовывали сборы и планировали вербовку новых учаникив группировки. В суде представили аудиозаписи собрания с их участием, которые записали тайком, а также показы засекреченных свидетелей и сотрудников ФСБ.
Преподаватель арабского языка и предприниматель Эльдар Кантимирова получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Екскеривник религиозной общины "Алушта" Ленур Халилов — 18 лет. Охранника мечети этой же общины Руслана Месут приговорили к 18 годам. Имама мечети села Малореченское Руслана Нагаева — до 13 лет. Кроме этого, суд назначил каждому из года ограничения свободы после отбывания основного наказания.
К слову, Халилова и Месутова обвинили в создании ячейки террористической организации, Кантимирова и Нагаева — в участии в деятельности террористической организации. Все осуждении свою причастность к "Хизб ут Тахрир" отрицают.
Напомним, в июне ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию прекратить репрессии против крымских татар. В ПАСЕ отметили недопустимость перевода заключенных крымчан в российские тюрьмы. Ассамблея призывает освободить всех незаконно осужденных крымчан и обеспечить доступ к оккупированного полуострова представителей международных правозащитных организаций.
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