В России дали 3 года тюрьмы парню-пацифисту, который сжег чучело в военной форме

В России осудили парня, который сжег чучело в военной форме.

Таким образом, он выразил свой протест против войны в Украине.

Об этом сообщает SOTA.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Игоря Мальцева к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы за сжигание на Масленицу чучела в военной форме.

Парень признан виновным по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство по мотивам политической вражды, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Наказание активист отбывает в колонии общего режима.

Прокуратура требовала для Мальцева 5 лет заключения. Следствие пришло к выводу о том, что Мальцев сжигал чучело из ненависти к российским военнослужащим.

В ходе расследования Игорь Мальцев заявил, что сжег чучело, потому что выступал против войны в Украине и убийства людей. Также он объяснил, что не вступал в преступный сговор с Софией Семеновой (другой обвиняемой по делу о сжигании чучела). О том, что Семенова снимала процесс сжигания чучела, Игорь Мальцев узнал после своего задержания.

Мальцев отметил, что выступает против проведения специальной военной операции на территории Украины и является убежденным пацифистом.

Напомним, что после объявления о так называемой частичной мобилизации, Путин "подогнув хвост" сбежал из Москвы и находится в своей резиденции на Валдае.