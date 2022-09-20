В России для войны против Украины мобилизируют преподавателей военных училищ — Генштаб

В России пытаются пополнить подразделения, понесшие потери в Украине и сформировать резервы.
В них комплектуют преподавателей военных училищ.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"По имеющейся информации, на базе 36-й отдельной мотострелковой бригады 29 общевойсковой армии Восточного военного округа, которая дислоцируется в населенном пункте Борзя Забайкальского края, продолжается формирование четырех стрелковых батальонов. Комплектование офицерских должностей в указанных батальонах осуществляется за счет преподавателей ", – сообщили в Генштабе.
Ранее сообщалось о формировании морского стрелкового полка на базе Черноморского высшего военно-морского училища во временно оккупированном Севастополе. Российское военное руководство при формировании указанных подразделений продолжает применять практику времен Второй мировой войны, что свидетельствует о существенных проблемах и просчетах.
Напомним, что украинская IT-Армия сломала сайт группы Вагнера. Теперь все персональные данные наемников стали известны украинским кибервоенным.
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