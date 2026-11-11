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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1757
Время на прочтение
1 мин

В России дроны атаковали порт Усть-Луга, ночные обстрелы Украины: главные новости ночи 11 ноября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Порт Усть-Луга

Порт Усть-Луга

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 11 ноября 2026 года:

  • Россия нанесла двойной ракетный удар по большому областному центру: подробности Читать далее –>

  • Импичмент министру обороны Трампа провалился: Гегсет избежал отстранения от должности Читать далее –>

  • Пылает один из крупнейших портов России на Балтике: после удара дронов над Усть-Лугой поднялось зарево Читать далее –>

  • Россия массированно атаковала Кривой Рог дронами: город частично остался без светлата отопления Читать далее –>

  • Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения Читать далее –>

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