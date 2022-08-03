В России еще в четырех областях начали формировать "добровольческие батальоны" — ISW

На шестом месяце полномасштабного вторжения в Украину российская армия начала активно формировать "добровольческие" подразделения, ведь испытывает нехватку кадров.

В России новые группировки для войны в Украине формируют Новосибирская, Курганская, Саратовская и Ульяновская области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В Новосибирской области ищут мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. За причисление к пока неназванному батальону им предлагают 300 тысяч рублей.

Руководитель Курганской областной казацкой организации Владимир Ярушников сообщил, что местные власти обсуждают процесс формирования и комплектования неназванного батальона.

Власти Ульяновской области объявили о формировании двух резервно-добровольческих батальонов "Свияга" и "Симбирск". К каждому планируется отнести по 200 человек.

В свою очередь, саратовское местное издание "Версия Саратов" сообщило, что администрация объявила о наборе в два "неназванных добровольческих батальона на основании приказа Минобороны России".

Как сообщалось, "добровольцы разозлились" начали формировать в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В частности, в Петербурге новобранцам обещают платить ежемесячно 100 тыс. рублей, а также заплатят 3,3 тыс. рублей за день боевой службы в Украине. В 50-100 тыс. рублей оценивают "уничтожение украинской военной техники в бою".

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