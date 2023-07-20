В России истерика из-за завода Rheinmetall в Украине: в концерне объяснили, почему не боятся угроз

Немецкий военный концерн Rheinmetall действительно будет строить завод по производству военной техники в Украине и не боится угроз Москвы, обещающей разбомбить объект.

Об этом пишет издание Bild.

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Сообщается, что представитель МИД РФ Мария Захарова обещает построенный завод атаковать ракетами.

"Такой завод, если он будет построен, станет законной целью для Вооруженных сил РФ", – заявила она.

Ранее с угрозами в адрес немцев выступил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он в своей известной хамской стилистике он написал, что "если фрицы таки решат строить по-настоящему, ждем с нетерпением".

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что главная задача концерна — "поддержать наших украинских партнеров в борьбе за свободу и демократию и как можно быстрее удовлетворить их неотложные потребности".

Паппергер заявил, что объект будет защищаться системами ПВО производства Rheinmetall. Предполагается, что построенный завод сможет выпускать до 400 танков в год.

Напомним, ранее сообщалось, что Немецкий концерн Rheinmetall в течение следующих 12 недель откроет в Украине завод бронетехники, отвергая беспокойство других западных оборонных компаний по поводу расширения присутствия в стране, пока она находится в состоянии войны с Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что в июне 2023 г. украинские предприятия оборонной промышленности выпустили больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый год.