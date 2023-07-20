В России истерика из-за завода Rheinmetall в Украине: в концерне объяснили, почему не боятся угроз

Компания Rheinmetall защитит построенный завод в Украине системами ПВО собственного производства.
Немецкий военный концерн Rheinmetall действительно будет строить завод по производству военной техники в Украине и не боится угроз Москвы, обещающей разбомбить объект.
Об этом пишет издание Bild.
Сообщается, что представитель МИД РФ Мария Захарова обещает построенный завод атаковать ракетами.
"Такой завод, если он будет построен, станет законной целью для Вооруженных сил РФ", – заявила она.
Ранее с угрозами в адрес немцев выступил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он в своей известной хамской стилистике он написал, что "если фрицы таки решат строить по-настоящему, ждем с нетерпением".
Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что главная задача концерна — "поддержать наших украинских партнеров в борьбе за свободу и демократию и как можно быстрее удовлетворить их неотложные потребности".
Паппергер заявил, что объект будет защищаться системами ПВО производства Rheinmetall. Предполагается, что построенный завод сможет выпускать до 400 танков в год.
Напомним, ранее сообщалось, что Немецкий концерн Rheinmetall в течение следующих 12 недель откроет в Украине завод бронетехники, отвергая беспокойство других западных оборонных компаний по поводу расширения присутствия в стране, пока она находится в состоянии войны с Россией.
Кроме того, мы ранее информировали, что в июне 2023 г. украинские предприятия оборонной промышленности выпустили больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый год.