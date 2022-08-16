Изучают по пальцам: в России заявили, что тщательно исследуют западное вооружение на трофеях, чудом добытых в Украине

В России придирчиво и тщательно изучают западное оружие.

Для этого используют образцы трофейной техники, которые воины РФ чудом раздобыли в Украине.

Об изучении трофеев заявил на X Московской конференции по международной безопасности министр обороны ВС РФ Сергей Шойгу.

"Мы внимательно изучаем трофейные образцы западного оружия, учитываем их особенности для усовершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений", — сказал Шойгу.

Следует отметить, что сегодня уничтоженная в Украине российская техника выставляется не только в музеях под открытым небом на территории Украины, но и за рубежом.

Напомним, глава военной разведки Британии рассказал, сможет ли Украина до конца года вернуть оккупированные РФ территории.

Читайте также: