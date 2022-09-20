В России к 7 годам тюрьмы приговорили московского депутата, выступившего против войны с Украиной

Ему присудили 7 лет за решеткой.

Об этом сообщает ASTRA.

"Я хочу признать свою вину. Вину перед многострадальным народом Украины. Перед всем мировым сообществом. Вину в том, что я, как гражданин своей страны, ничего не смог сделать, никак не смог предотвратить продолжающееся безумие. Прошу простить и за то, что, пожалуй, уже ничего не смогу сделать для его прекращения", — сказал в своем последнем слове перед судом депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов.

После приговора суда Горинов подал апелляцию. Суд рассмотрел ходатайство и на 1 месяц смягчил его, дав депутату вместо 7 – 6 лет 11 месяцев.

Горинова судили из-за того, что на заседании мундепов он выступил против конкурса детских рисунков, заявив, что на войне каждый день гибнут дети и его нужно остановить.

Напомним, что в России были оштрафованы депутаты, которые хотели отстранить Путина от обязанностей президента.

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