В России медикам предложили "скинуться" на лечение раненых в Украине оккупантов

Медиков в принудительном порядке попросили выделить из своих зарплат по несколько тысяч рублей в качестве пожертвования для помощи пострадавшим на территории проведения спецоперации.

Российским медикам было предложено поддержать деньгами пострадавших в результате "спецоперации" в Украине россиян.

Об этом сообщает The Bell.



Как рассказали четверо медиков из разных регионов России, работников из учреждений Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в принудительном порядке попросили выделить из своих зарплат по несколько тысяч рублей в качестве пожертвования для помощи пострадавшим на территории проведения "спецоперации". Трое из них сообщили, что руководство настаивало на подписании заявлений о взыскании средств по зарплате. В заявлениях уже была вписана сумма пожертвований. Для медсестер, в зависимости от наличия категории, они начинались от 3500 рублей, для врачей – от 7700 рублей

Согласно документам, пожертвования предназначены для помощи тем, кто "оказался в тяжелой жизненной ситуации на территории проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины".

В структуру ФМБА России входит более 300 подведомственных медицинских организаций и около 2,5 тысяч объектов здравоохранения на территории России и на Байконуре.

"Начальники отделений нам объясняли, что должны обеспечить 100% охват: от дворников до всех заведующих отделениями", — сказал один из медиков.

Несогласных сдавать средства отправляли "на личную беседу с главврачом", сообщил другой сотрудник одного из учреждений ФМБА.

"Или подпись, или до свидания. Конечно, все подписали. Сейчас работой не разбрасываются", — сказал он.

Один из собеседников сообщил, что отказался участвовать в сборе средств и не столкнулся ни с какими последствиями. Его коллега, добровольно согласившаяся пожертвовать деньги из своей зарплаты, самостоятельно вписала конкретную сумму в заявление.

Напомним, что по состоянию на утро 6 апреля 2022 года более 446 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 167 детей погибли и более 279 получили ранения разной степени тяжести. По полученным данным, больше всего пострадало детей в Киевской – 78, Донецкой – 81, Харьковской – 64, Черниговской – 49, Николаевской – 39, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.