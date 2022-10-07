В России мобилизуют тех, кто имеет протестные настроения и может выступить против политики Кремля – ГУР

Российское руководство путем объявленной президентом Путиным мобилизацией целенаправленно истребляет население России. Прежде всего, речь идет о гражданах, которые выступают против политики Кремля, а также жителей оккупированных регионов.

Об этом в программе "Орестократии" заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

К примеру, вероятность возникновения протестного движения существует на Северном Кавказе. "Поэтому происходит полная мобилизация молодых людей из мест, которые способны противостоять, которые способны выступить против Кремля", — подчеркнул он.

По словам Скибицкого, у власти уже есть списки и данные россиян, проявляют протестные настроения и представляют угрозу для режима диктатора Путина.

Кроме того, активно забирают в армию жителей Татарстана и других регионах, где есть национальные меньшинства. Представитель разведки отмечает, что впоследствии они могут выступить против политики Кремля.

"Если мы говорим о бурятах, о регионах РФ, расположенных за тысячи километров от Москвы, они не сильно развиты. Мы видим, те же унитазы, стиральные машины вывозят из Украины... В результате мобилизации они станут еще более депрессивными, потому что призывается молодое население" опытные рабочие. Рано или поздно сельское население поймет всю трагедию своего существования", — подчеркнул Скибицкий.

Мобилизация в России

Российский президент Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в стране. Решение диктатора привело к протестам, а также к массовому бегству мужчин за границу. Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что из России за границу дремуло больше россиян призывного возраста, чем смогли мобилизовать.

В украинском Минобороне сообщают, что россияне не стремятся активно участвовать в войне в Украине. Только в первые недели путинской мобилизации более двух тысяч россиян позвонили на "горячую линию" украинского проекта "Хочу жить", чтобы сдаться в плен.

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