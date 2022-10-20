В России начали новый шантаж ООН: "Будете проверять поставки иранских БпЛА, отменим зерновое соглашение"

РФ начала угрожать ООН прекращением "зернового" соглашения. Причиной отказа указывают возможное расследование о поставках РФ иранских дронов.

Об этом сообщает Корреспондент. net.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в ответ РФ может "пересмотреть сотрудничество" с ООН, в частности – не продлить зерновое соглашение. Соответствующее заявление он сделал после заседания Совбеза ООН, в ходе которого Ирану было предъявлено обвинение в поставке дронов-камикадзе России.

"Что касается роли секретариата ООН, то у него нет мандата расследовать что-либо, что касается выполнения резолюции СБ ООН 2231. Мы надеемся, что секретариат и сам генеральный секретарь не нарушат вновь решения Совета Безопасности ООН, не выйдут за пределы своего технического мандата и воздержатся от участия в любых незаконных расследованиях. Иначе нам придется провести переоценку нашего сотрудничества с ними, что не отвечает ничьим интересам. Мы этого не хотим, но иного выбора не будет", — сказал дипломат.

Напомним, соглашение о зерновых коридорах, заключенное 22 июля представителями ООН, России, Турции и Украины, рассчитано до 19 ноября. После этого ее должны просмотреть.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица прокомментировал угрозу России "пересмотреть сотрудничество" с ООН в случае направления в Украину экспертов для проверки иранских дронов, которыми РФ убивает мирных людей и разрушает инфраструктуру.

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