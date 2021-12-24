В России назвали условие для переговоров по транзиту газа через Украину

В России назвали условие для переговоров по транзиту газа через Украину

РФ начнет переговоры о транзите газа через Украину при наличии покупателей, заявили в российском МИД.

Россия начнет переговоры о продлении транзита газа через Украину, когда будет понимание, кто, в каких объемах и на каких условиях будет его закупать.

Соответствующее заявление озвучил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, сообщает "РИА Новости".

По его словам, вопросы поставки российского газа в страны Западной и Центральной Европы и его транзит через территорию Украины должны обсуждаться с точки зрения коммерции.

"Переговоры о продлении транзита можно проводить тогда, когда есть четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в этом случае будет считаться вторичной", — высказался дипломат.

Он также заявил, что Украина "из политических целей" поднимает вопрос о продлении договора до срока его завершения.

Ранее руководитель "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко признал, что отсутствие транзита российского газа будет серьезным вызовом для Украины, но заверил, что его можно будет преодолеть так же, как монополию на поставку газа от "Газпрома".

Напомним, глава Оператора ГТС Сергей Макогон предположил, что Россия может прекратить транзит газа через Украину уже этой зимой.

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