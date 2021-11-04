В России обнаружили тела шестерых погибших в авиакатастрофе белорусского Ан-12

Согласно обновленным данным, в момент инцидента на борту находились девять человек.

На месте авиакатастрофы в Иркутской области РФ белорусского самолета Ан-12 с гражданами Украины на борту обнаружили тела шести человек.

Об этом со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Иркутского района сообщает "Интерфакс".

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Кроме того, согласно обновленным данным, в момент инцидента на борту воздушного судна находились девять человек: семь членов экипажа и двое сопровождающих от компании "Заполярье".

На месте аварии также обнаружили два бортовых самописца, в частности речевой (уже изъят) и параметрический, "расположенный в хвостовой части самолета и еще не изъят".

Как сообщалось, грузовой самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" разбился в среду, 3 ноября, вблизи села Пивовариха в семи километрах от Иркутска. Падение воздушного судна повлекло за собой пожар.

Среди членов экипажа были двое россиян, трое граждан Белоруссии и двое украинцев, в том числе 50-летний второй пилот Олег Щучка и 60-летний Александр Чуприенко. Все они погибли.

Вечером на месте происшествия обнаружили сильно поврежденный из-за пожара бортовой самописец самолета. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы мог стать ледяной дождь.

Известно, что борт летел из Якутска, возвращаясь в аэропорт базирования после перевозки продуктов и хозтоваров на Чукотку. На высоте 240 метров экипаж запросил у диспетчера уход на второй круг, после чего его метка на радаре исчезла.

Российские правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

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