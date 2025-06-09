В России объявили о "наступлении" на Днепропетровщину - действительно ли это так

ВСУ держат оборону / © Associated Press

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Россияне объявили о наступлении на территории Днепропетровской области, однако никаких геолокационных подтверждений этому нет.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Российские официальные лица неоднократно давали понять, что у Кремля более широкие территориальные амбиции в Украине, в частности в Днепропетровской области», — отметили эксперты.

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Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев объявил, якобы оккупационные силы «начали наступление» в Днепропетровской области и разразился новыми угрозами. Он сказал, что тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, якобы получит новые реалии на земле.

«ISW не выявила геолокационных доказательств этих заявленных продвижений вблизи границы Днепропетровской области», — сообщили аналитики.

Эксперты проанализировали спутниковые снимки за 7 и 8 июня, на которых были отмечены новые воронки от артиллерии.

В ISW пришли к выводу, что текущая активность россиян вблизи границы является продолжением наступательных усилий на юго-западе Донецкой области, а не началом новой масштабной операции по захвату оперативно значимой территории в Днепропетровской области.

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Напомним, что Генштаб ВСУ также опровергает заявление Минобороны РФ о наступлении в Днепропетровскую область.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что танковая дивизия в составе группировки «Центр» ВС РФ вышла на западную границу Донецкой области и развивает наступление на территории Днепропетровской области».

«Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск „Центр“ вышли на западную границу „Донецкой Народной Республики“ и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области», — сообщили тогда в российском военном ведомстве.