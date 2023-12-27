В России объявили в розыск командующего Воздушными силами ВСУ: Олещук отреагировал

Министерство внутренних дел агрессорки Российской Федерации объявили в федеральный розыск командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

Об этом сообщают РосСМИ.

Олещук "заочно обвиняется в террористическом акте после атаки беспилотников на территорию РФ". Впрочем, неизвестно, какой статьей Уголовного кодекса страны ведется розыск.

Командующий Воздушными силами в комментарии "Украинской правде" прокомментировал это решение российского МВД.

"Такое решение "судебной" системы преступного режима государства-террориста — это лишь подтверждение того, что поступаю все правильно, это подтверждение эффективности боевой работы Воздушных сил", — отмечает Олещук.

Напомним, в России уже не впервые объявляют в розыск главу Главного управления разведки Кирилла Буданова. Ему придумали "обвинения" по целому ряду статей. В ГУР называют это поддержкой пропаганды.