В России объявили в розыск командующего Воздушными силами ВСУ: Олещук отреагировал

Олещук отмечает – это доказательство того, что его действия правильные.
Министерство внутренних дел агрессорки Российской Федерации объявили в федеральный розыск командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.
Об этом сообщают РосСМИ.
Олещук "заочно обвиняется в террористическом акте после атаки беспилотников на территорию РФ". Впрочем, неизвестно, какой статьей Уголовного кодекса страны ведется розыск.
Командующий Воздушными силами в комментарии "Украинской правде" прокомментировал это решение российского МВД.
"Такое решение "судебной" системы преступного режима государства-террориста — это лишь подтверждение того, что поступаю все правильно, это подтверждение эффективности боевой работы Воздушных сил", — отмечает Олещук.
Напомним, в России уже не впервые объявляют в розыск главу Главного управления разведки Кирилла Буданова. Ему придумали "обвинения" по целому ряду статей. В ГУР называют это поддержкой пропаганды.Читайте ведущие новости дня: