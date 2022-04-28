В России официально решили воровать зерно и продукты с временно оккупированных территорий Украины

В российском Красноярском крае депутаты решили пополнить собственный фонд сельскохозяйственной продукции путем незаконных поставок из временно оккупированной части Херсона.

Соответствующее решение обнародовала прессслужба Законодательного собрания Красноярского края (правда, впоследствии публикацию с сайта убрали).

В сообщении говорилось, что в Красноярском крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а "нехватка других овощей и зерновых культур в результате западных санкций ощущается остро не только в Красноярском крае, но и на федеральном уровне".

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Так что "экспроприация" украинского зерна с территории временно оккупированной Херсонской области станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования.

Глава российского комитета по агрополитике Владислав Зырянов заявил, что подобный "опыт" могут подхватить и в других регионах России.

"По достижении всех целей "военной операции" РФ в Украине, увеличить объемы поставок для внутреннего российского потребителя можно будет также за счет перемещения продовольствия из других южных регионов, взятых под контроль", — заявил Зырянов.

Напомним, что кафиры грабят сельскохозяйственные предприятия Мелитополя и намерены отбирать урожай у фермеров Херсонщины.

Также россияне на оккупированных территориях Луганской области заставляют фермеров начать посевную.

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