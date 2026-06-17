Орешник Путина. / © ТСН.ua

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В России могла остаться только одна действующая баллистическая ракета средней дальности «Орешник». Впрочем, вероятно, РФ будет стремиться производить больше такого вооружения.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что украинская частная компания по разведке и анализу данных Dallas Analytics сообщила, что диктатор России Владимир Путин издал директиву о ускорении производства четырех дополнительных БРСД «Орешник». Произошло еще после первого ракетного удара по Днепру в ноябре 2024-го.

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В Dallas Analytics отмечают, что с того времени оккупанты выпустили три из четырех «Орешников». Произошло это уже в 2026-м — одна ракета была запущена по Львовской области поздно вечером 9 января, а две — по Белой Церкви в Киевской области ночью против 24 мая. В ту ночь одна из целей упала на оккупированной территории Донецкой области.

Таким образом, отмечают в ISWS, Россия осталась с одним действующим «Орешником» по первоначальному контракту.

Российский источник, работающий в Минобороны, заявил Dallas Analytics, что производственные мощности «Орешника» обошли протоколы обеспечения качества, чтобы соблюдать термины «фюрера» Путина. Аналитики получили конфиденциальные российские документы о закупках от марта 2025 года, свидетельствующие о том, что уязвимость в авиационном гироскопе ГУ-503 советской разработки нарушила возможности точного наведения БРСД «Орешник». Это привело к отклонению ракеты на десятки километров от цели.

Напомним, аналитическая компания Dallas Analytics опубликовала результаты расследования относительно критических производственных проблем в системе наведения баллистической ракеты «Орешник», который не способен точно попасть в цель. Ведь технологический дефект вынуждает это экспериментальное оружие отклоняться от определенных координат на десятки километров. Это, подчеркивают специалисты, превращает ее в угрозу исключительно для гражданской инфраструктуры.

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Дата публикации 19:09, 12.06.26 Количество просмотров 12 Россия может вновь применить «Орешник»: официальное предупреждение Воздушных сил ВСУ

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