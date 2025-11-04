- Дата публикации
В России остановили работу сразу два нефтяные предприятия: детали
Россияне ощутили очередные последствия ударов дронов по НПЗ.
В России сразу остановились нефтяные предприятия. Это произошло после атак неизвестных дронов.
Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
«Сразу два предприятия – нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ остановили работу после атаки БПЛА этой ночью», – пишет он.
Кроме того, известно о перебоях со светом в Курской области.
Ожидаем детали.
Ранее стало известно о поражении Саратовского нефтеперерабатывающего завода в России . Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6. ЭЛОУ – это электрообессоливающие установки, предназначенные для первичной переработки нефти. Примечательно, что это один из старейших НПЗ в России.
Атакованные и логистические объекты неприятеля на оккупированной территории Луганской области. В частности — состав материально-технических средств в Роскошном и подвижной состав горюче-смазочных материалов в Довжанске.