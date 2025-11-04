ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
440
Время на прочтение
1 мин

В России остановили работу сразу два нефтяные предприятия: детали

Россияне ощутили очередные последствия ударов дронов по НПЗ.

Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

В России сразу остановились нефтяные предприятия. Это произошло после атак неизвестных дронов.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

«Сразу два предприятия – нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ остановили работу после атаки БПЛА этой ночью», – пишет он.

Кроме того, известно о перебоях со светом в Курской области.

Ожидаем детали.

Ранее стало известно о поражении Саратовского нефтеперерабатывающего завода в России . Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6. ЭЛОУ – это электрообессоливающие установки, предназначенные для первичной переработки нефти. Примечательно, что это один из старейших НПЗ в России.

Атакованные и логистические объекты неприятеля на оккупированной территории Луганской области. В частности — состав материально-технических средств в Роскошном и подвижной состав горюче-смазочных материалов в Довжанске.

