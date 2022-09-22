В России после объявления мобилизации неизвестные подожгли городскую администрацию

В России начались беспорядки из-за мобилизации.
В Тольятте, например, несогласные пытались сжечь городскую администрацию.
Об этом в твиттере сообщает "Лентач".
"В ночь на 22 сентября неизвестные подожгли вход в здание администрации", — говорится в сообщении.
В Тольятти кто-то поджег вход в городскую администрацию.— Лентач (@oldLentach) September 22, 2022
"В ночь на 22 сентября неизвестные лица совершили поджиг входа в здание администрации", — рассказали местному порталу "Неслухи" в администрации. pic.twitter.com/ITSJpL6NHI
Корреспонденты прокомментировали публикацию:
- А помните, как высмеивали "голодные игры", говоря о том, что в реальной жизни не может быть, чтобы у родителей отбирали детей и отправляли их на убой, и родители при этом не бунтовали? Так вот…
- Дорогие россияне, могу вас заверить, что против "СОБРа" и "ОМОНа" шансы выжить в разы выше, чем против ВСУ.
- Какое хорошее доброе утро.
Напомним, в "ЛДНР" заявили, что готовы провести свои "рефередумы" с 23 по 27 сентября этого года. Во время обращения 21 сентября диктатор Владимир Путин сказал, что поддерживает проведение псевдореферендумов. Он заявил, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".
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