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В России после объявления мобилизации неизвестные подожгли городскую администрацию

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В России после объявления мобилизации неизвестные подожгли городскую администрацию

В России начались беспорядки из-за мобилизации.

В Тольятте, например, несогласные пытались сжечь городскую администрацию.

Об этом в твиттере сообщает "Лентач".

"В ночь на 22 сентября неизвестные подожгли вход в здание администрации", — говорится в сообщении.

Корреспонденты прокомментировали публикацию:

  • А помните, как высмеивали "голодные игры", говоря о том, что в реальной жизни не может быть, чтобы у родителей отбирали детей и отправляли их на убой, и родители при этом не бунтовали? Так вот…
  • Дорогие россияне, могу вас заверить, что против "СОБРа" и "ОМОНа" шансы выжить в разы выше, чем против ВСУ.
  • Какое хорошее доброе утро.

Напомним, в "ЛДНР" заявили, что готовы провести свои "рефередумы" с 23 по 27 сентября этого года. Во время обращения 21 сентября диктатор Владимир Путин сказал, что поддерживает проведение псевдореферендумов. Он заявил, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

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