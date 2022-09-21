В России после выступления Путина массово раскупили билеты в другие страны

В России стали массово покупать билеты в другие страны.

Наибольшим спросом пользуются Грузия, Турция и Армения.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Медуза".

"Через несколько минут после выступления Путина раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбуле, Тбилиси и в Ереване", — говорится в сообщении.

Уже через час аеропортам и железной дороге запретили продавать билеты мужчинам от 18 до 65 лет.

Напомним, сегодня, 21 сентября, Владимир Путин в срочном обращении к россиянам заявил, что Россия поддержит итоги "референдумов" на Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.

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