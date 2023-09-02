В России пожаловались, что уже третий раз за ночь морской дрон атакует Крымский мост

Движение на мосту перекрыто с полуночи и до сих пор не восстановлено.

В России пожаловались на якобы уже третью попытку атаковать Крымский мост морским беспилотником.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

В Минобороны РФ заявили, что около 02:10 уже второй раз за ночь была попытка удара по Крымскому мосту морским дроном. Также, вскоре появилось сообщение и о третьем морском дроне.

При этом движение по мосту было перекрыто еще в полночь после сообщения о якобы первой атаке морского дрона, но до сих пор не восстановлено.

Напомним, ранее сообщалось, что разведка Британии рассказала, как РФ пытается оградить Крымский мост от новых вероятных атак.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ намекнули россиянам на уничтожение всего Черноморского флота у Керченского моста.

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