В России представили искривленную версию переговоров в Стамбуле: Киев пошел компромиссы во всем, а Москва — нет

В России представили искривленную версию переговоров в Стамбуле: Киев пошел компромиссы во всем, а Москва — нет

В Путина надеются, что в дальнейшем Россия и Украина смогут построить "нормальные и добрососедские" отношения.

Глава российской делегации на украинско-российских переговорах Владимир Мединский убежден, что Украина в Турции показала готовность выполнить "принципиальные требования России". В то же время сама Россия не согласна идти на компромиссы по Крыму и Донбассу.

Об этом помощник президента России Владимир Мединский заявил после завершения украино-российских переговоров в Стамбуле.

Так, по его словам, Украина якобы "на бумаге" выразила готовность отказаться от вступления в НАТО, оружия и свободного проведения военных учений. В то же время сама Россия не собирается отводить свои войска из Украины и искать компромисс по статусу Крыма и ОРДЛО.

"Вчера киевские власти впервые за все предыдущие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией. Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы будущего соглашения", — заявил Мединский.

Помощник Путина считает, что Украина заявила о готовности выполнить "ти принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет настаивала Россия", и если эти обязательства будут выполнены, то "угроза создания на украинской территории НАТОвского плацдарма" будет ликвидирована. Не смотря на это, "принципиальная позиция российской стороны по Крыму и Донбассу останется неизменной".

Мединский надеется, что в дальнейшем Россия и Украина смогут построить "нормальные и добрососедские" отношения.

"Вчера украинская сторона зафиксировала в письменном виде свою готовность к выполнению целого ряда важнейших для строительства в будущем нормальных и, надеюсь, добрососедских отношений с Россией", – заявил член российской делегации, повторяя все тезисы пропаганды Кремля по поводу мотивов войны против Украины.

Напомним, ТСН.ua подробно проанализировал предложение украинской стороны во время переговоров в Стамбуле и первую реакцию России.

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