В России приговорили 21-летнюю Яну Суворову к 14 годам колонии: за что наказали украинку

Российский военный суд вынес жестокий приговор 21-летней украинке Яне Суворовой — 14 лет колонии. Девушку, которая до полномасштабного вторжения «делала ногти и ресницы», оккупанты обвинили в «шпионаже» и «терроризме». Яна, которая находится в плену уже более двух лет, была одним из администраторов проукраинского телеграмм-канала «Мелитополь — это Украина».

Об этом пишет Espreso.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал 21-летнюю девушку (которой исполнился 21 год только 13 октября) виновной сразу по нескольким тяжким статьям: теракт, шпионаж и участие в террористическом сообществе.

Как сообщила Медиазона, Яну и его коллег обвинили, в частности, в том, что они навели HIMARS на здание мелитопольского колледжа, где в марте 2023 года размещались управления Росгвардии и ФСБ.

Когда началась полномасштабная война, Яне Суворовой было всего 18 лет. Ее парень Александр рассказал «Новостям Приазовья», что перед вторжением девушка готовилась к вступлению.

«Делала ресницы и ногти девочкам и мечтала заниматься реабилитацией, стретчингом… С началом полномасштабного вторжения она, как ни безразличный человек, начала заниматься созданием чата для того, чтобы помочь людям решить бытовые проблемы», — рассказал он.

Яна Суворова / © Фото из открытых источников

По его словам, в Мелитополе был гуманитарный кризис, и Яна стала администратором телеграмм-канала «Мелитополь — это Украина», чтобы помогать людям находить лекарства, продукты и врачи, которые остались в городе.

Ночью 20 августа 2023 ФСБ похитило Яну Суворову и еще шестерых медийщиков, которые администрировали проукраинские ресурсы. Среди них были админы «Мелитополь — это Украина» и «РИА Мелитополь».

«Эти семь журналистов и медиаработников символизируют то, чего Россия больше всего боится: правду об оккупации», — заявили «Репортеры без границ» во вторую годовщину их похищения, призвав к немедленному увольнению.

После угона Яну содержали в бесчеловечных условиях: сначала на складе в промзоне Мелитополя, затем в СИЗО Мариуполя и Таганрога. В том же СИЗО №2 Таганрога содержали и журналистку Викторию Рощину, впоследствии погибшую в российском плену.

Российские пропагандисты показали видео, где Яна Суворова, плачу, «признается» в причастности к «прилету». Правозащитники объясняют, как появляются такие «признания».

«Это типичная российская схема, когда задерживают гражданских и держат без всякой связи… без доступа к адвокату… И за это время к ним применяются разные формы давления — и психологического, и физического. Фактически выбивают из них признание», — объяснила журналистка Лина Кущ.

По словам молодого человека, поддерживающего с ней связь через волонтеров, она находится в сложном психологическом состоянии. Ей страшно, потому что она не знает, чего ждать дальше.

Другие задержанные медийщики уже получили приговоры: Владиславу Гершону назначили 15 лет, а Георгию Левченко — 16 лет колонии.

Летом на принудительное лечение суд направил еще одного фигуранта дела мелитопольской «агентской сети» Марка Калиуша. Уже в конце августа он вернулся в Украину за обменом и рассказал об избиении, пытках током и издевательствах во время следствия.

Напомним, к сожалению, такие зверства россиян не единичны, 4 октября 2023 года было объявлено, что журналистка Виктория Рощина пропала без вести на временно оккупированной территории Украины.

27 мая 2024 года российское минобороны впервые подтвердило, что удерживает журналистку Рощину в плену. Впоследствии тело украинской журналистки Виктории Рощиной, пропавшей на оккупированной территории, было возвращено в Украину в рамках обмена телами погибших в конце февраля этого года. Рощина неоднократно освещала войну в Украине и находилась в зоне риска. Ее исчезновение долго оставалось без комментариев со стороны РФ.