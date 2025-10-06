В России — проблема: Украина начала использовать новые крылатые ракеты "Фламинго"

Украинская ракета «Фламинго» / © ТСН

Украина начала использовать крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», которые могут лететь всего в 50 метрах над землей, имеют дальность полета более 3000 км и огромную ударную силу благодаря боеголовке в 1150 кг.

Об этом пишет The Economist в материале, посвященном украинским атакам на энергетическую инфраструктуру России.

В статье отмечается, если Фламинго окажется способным прорвать российскую противовоздушную оборону, это выведет кампанию DeepStrike Украины на новый уровень разрушительной силы. Дальность полета ракеты позволяет обманывать ПВО, постоянно меняя векторы полета к своей цели.

The Economist также отмечает, что в производстве ракет «Фламинго» используются переработанные турбовентиляторные двигатели советских времен, а изготовление фюзеляжа из углеродного волокна занимает всего шесть часов. Сейчас в день выпускается две-три ракеты FP-5, однако к концу месяца это число увеличится до семи. Стоимость ракеты — около $500 000. Как сравнение в статье приводится американская ракета Tomahawk, которая стоит в четыре раза дороже, имеет меньшую дальность полета и несет гораздо менее полезную нагрузку. Хотя, подчеркивает The Economist, она, вероятно, более точна и ее труднее сбить.

В то время как воздушная кампания россиян прежде всего направлена на террор городов, украинская кампания сосредоточена непосредственно на способности РФ вести войну, пишет автор публикации. И ущерб, с которым сталкивается Москва, только будет расти.

«И простые россияне все больше чувствуют, что война приближается к ним», — констатируется в статье.

Атакам беспилотников и ракет подверглась уже почти половина российских нефтеперерабатывающих заводов. Как пишет The Economist, Украина наносит смертельный ущерб энергетической инфраструктуре РФ, темпы ударов нарастают. Удары украинских БПЛА по НПЗ и другим элементам российской системы распределения топлива скоро будут ежедневными.

«Украинцы в ударе», — отметил в комментарии изданию заслуженный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман.

Фридман также добавил: «У россиян проблема. Они не могут это остановить, а у украинцев нет причин сбавлять темп».

Часть проблемы, с которой сталкивается РФ, состоит в огромном количестве доступных мишеней, размерах территории, на которой они расположены, и ослаблении российской ПВО после более трех лет военных действий. Несмотря на то, что украинские БпЛА летают относительно медленно и несут боеголовки весом до 120 кг, их точности и дальности достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб.

Крылатая ракета «Фламинго» / Инфографика: NV

В издании Defense Express отмечали, что боевая часть ракеты «Фламинго» вдвое мощнее американского Tomahawk. Скорость «Фламинго» составляет до 950 км/ч.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к началу 2026 года в Украине должно приступить к массовому производству ракеты. Президент назвал «Фламинго» «самым успешным» среди всего украинского оружия, которое есть сейчас.

К слову, 31 августа портал «Милитарный», ссылаясь на источники, сообщил, что пограничная зона в аннексированном Россией Крыму утром 30 сентября была атакована ракетами «Фламинго», а не «Нептун».

Напомним, украинская ракета «Фламинго», несмотря на ее относительную простоту, имеет потенциал для модернизации и может достичь уровня американской крылатой ракеты «Томагавк».

Украина должна масштабировать производство собственных баллистических ракет типа Сапсан, Фламинго и другого дальнобойного вооружения. Это один из рычагов, которым удастся остановить Россию и вынудить агрессора перейти к остановке ведения боевых действий.