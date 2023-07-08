В России произошла истерика из-за возвращения "азовцев" из Турции в Украину

Российские провоенные ресурсы истерически отреагировали на возвращение командиров защитников " Азовстали " в Украину из Турции и призывают к "освобождению" Стамбула от "неверных".

Соответствующие сообщения российских блоггеров распространил журналист Денис Казанский.

Так, известный неонацист и украинофоб Егор Хломогоров возмутился увольнением украинских воинов и заявил, что это очередной "плевок в физиономию". Он также заявил, что это может стать очередным фактором демобилизации среди российского общества и спровоцировать новые внутренние конфликты.

Комментарий по освобождению воинов "Азова"

В свою очередь другой российский пропагандист Борис Рожин заявил, что "азовцы" возвращаются домой, зато у России есть Медведчук. "Зачем нам Медведчук?" – написал Рожин.

Реакция на увольнение командиров защитников "Азовстали"

"Z-людоеды в истерике из-за того, что Эрдоган отпустил в Украину пленных командиров Азова", — прокомментировал Казанский.

Еще один российский шовинист и пропагандист Роман Антоновский написал в своем телеграмм-канале, что после увольнения "азовцев" Россия должна запретить туристам летать в Турцию, выбросить из страны весь турецкий и азербайджанский бизнес, оказать военную помощь курдам и "освободить Царьград".

Реакция россиян на увольнение "азовцев"

"Вы не поверите, но люди, которые не смогли за полтора года взять Авдеевку, теперь угрожают "освободить Царьград" (т.е. Стамбул)", — отметил Казанский.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вернется домой вместе с командирами защитников "Азовстали", которые после обмена осенью 2022 года все это время находились в Турции.

Кроме того, мы ранее информировали, что в семье украинского военного, заместителя командира "Азова" Святослава Паламара (Калины) и его жены Антонины родилась дочь.

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