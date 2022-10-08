В России рассказали свою версию о взрыве на Крымском мосту: паники нет

Движение автомобильной и железнодорожной части переправы ограничено.
На Крымском мосту утром 8 октября произошел пожар – и возник он в результате взрыва. По версии российского Национального антитеррористического комитета, произошел подрыв грузового автомобиля.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
В комитете подчеркивают, что "подрыв грузового автомобиля вызвал вспышку семи топливных цистерн железнодорожного состава". Именно из-за этого, сообщают, частично обрушились два автомобильных пролета Крымского моста, но арка над судоходной частью моста не повреждена. Движение автомобильной и железнодорожной части переправы ограничено.
В свою очередь, спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил в инциденте "украинских вандалов". Мол, "дотянулись" до моста. Он отметил, что его оперативно восстановят. В то же время президент-диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию "в связи с чрезвычайным событием" на Крымском мосту.
Кроме того, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем начнет работать 8 октября.
Что известно о "хлопке" на Крымском мосту
Долгожданный "хлопок" произошел в субботу утром, 8 октября, на Крымском мосту. Сначала российские оккупанты сообщили о пожаре. Мол, обнялась цистерна с топливом. Впрочем, некоторых фото видно, что сильно повреждено дорожное полотно.
Из видео и фото в Сети видно, что "развлекло" на Крымском мосту мощно. Пожар на переправе большой, над переправой поднялся сильный чёрный дым.
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