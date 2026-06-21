В России растут цены на газ и усиливается дефицит топлива: к чему прибегают власти — ISW

АЗС РФ / © Associated Press

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В России фиксируют рост цен на газ и дефицит горючего в ряде регионов, несмотря на попытки властей стабилизировать ситуацию. Об этом сообщают местные СМИ и оппозиционные источники.

Cитуацию оценили аналитики ISW.

В частности, по данным петербургского издания «Фонтанка», проблемы уже ощущаются не только в отдельных областях, но и в крупных городах, в частности, Санкт-Петербурге, Воронеже и Туле. Водители жалуются на высокие цены на газ и неравномерную доступность топлива.

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Журналисты отмечают, что независимые сети АЗС вынуждены повышать цены на газ во избежание убытков, тогда как власти пытаются публично приуменьшить масштабы проблемы.

На фоне роста спроса и перебоев со снабжением региональные власти начали принимать отдельные меры. В Саратовской области обсуждается ограничение цен на заправках, а в Тверской области уже введены временные лимиты на продажу горючего на АЗС отдельных компаний.

В то же время в Тульской области официально признали дефицит горючего на части заправок, объяснив это логистическими трудностями и повышенным спросом.

Аналитики отмечают, что ситуация может ухудшаться и дальше из-за ударов по энергетической инфраструктуре РФ, которые затрудняют поставки и производство энергоресурсов.

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«Российское правительство, вероятно, будет продолжать бороться за равномерное смягчение роста цен на газ и дефицита газа в краткосрочной и среднесрочной перспективе, учитывая, что усиленные украинские удары по российской энергетической инфраструктуре, вероятно, будут продолжать обострять существующий дефицит», — говорится в отчете.

Ранее после атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод в Москве появились спутниковые снимки, подтверждающие масштабные разрушения и следы пожара. На фото видны поврежденные резервуары, в частности, один из них взрывом буквально сорвало, а также поражены установки первичной переработки нефти и другие участки предприятия. В результате удара ключевые объекты НПЗ получили критические повреждения, что привело к полной остановке производства горючего. Это уже второй удар по этому заводу за короткое время, и он еще раз демонстрирует уязвимость энергетической инфраструктуры РФ даже в столице.

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