В России сделали новое заявление о переговорах

В России в очередной раз продемонстрировали неготовность завершать войну. Мол, именно руководство Украины должно согласиться с условиями российской стороны в вопросе переговоров.

Об этом заявил российский дипломат Василий Небензя на заседании СБ ООН, пишет ТАСС.

«Россия будет решать проблемы военными методами, пока Зеленский не придет в сознание и не согласится на реалистические условия переговоров», — отметил он.

Также представитель РФ заговорил о якобы «подлых атаках» на мирных россиян».

«Условия для переговоров для Киева с каждым днем ​​будут ухудшаться, на каждую подлую атаку на мирных граждан РФ пойдет жесткий ответ», — добавил Небензя.

Ранее Кулеба высказался о следующем «окне» для переговоров. По его мнению, к концу зимы договоренности с россиянами о прекращении огня достичь не удастся.

«Россия уверена, что способна добиваться своих целей военным путем. Украина уверена, что способна держаться. Трамп, как бы это ни парадоксально звучало, бегает между Путиным и Зеленским, — объяснил Кулеба отсутствие положительной или негативной мотивации завершить войну. — Потому что у каждого есть компенсаторные ресурсы. Как я говорил, для России это Китай. Для нас — Европа. И потому, пока Европа и Украина будут держаться вместе, Трамп не может их поломать», — отметил Кулеба.