- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 571
- Время на прочтение
- 2 мин
В России сделали циничное заявление после массированной атаки по Киеву
Оккупанты традиционно лживо отчитываются, что якобы атакуют только объекты, связанные с ВСУ, при этом замалчивают убийства гражданских украинцев.
Минобороны Российской Федерации цинично отчиталось о массированном «ответном ударе» по Украине и Киеву в частности.
Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на оборонное ведомство страны-агрессора.
В традиционной манере российское военное руководство заявило, мол, «цели ударов достигнуты», а все «определенные объекты поражены».
Оккупанты не оговорились, что их «целями» стали гражданские объекты, такие как медучреждения, а также обычные жилые дома, которые их ракеты и БпЛА атаковали в Киеве и Днепре, где погибли люди. При этом россияне цинично хвастались, что наносили удары «высокоточным оружием». В частности, гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами.
В то же время Министерство обороны лживо заявило, что якобы поражены были предприятия оборонно-промышленного комплекса, военные аэродромы, топливная и транспортная инфраструктура.
Атака 2 июня — что известно
Ночью и утром вторника российская армия запустила по Украине сотни ракет и дронов. В общей сложности 729 целей: 73 ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также 656 БпЛА разных типов. ПВО уничтожила 642 средства.
Основной и комбинированный удар был по Киеву, где россияне убили пятерых человек. По данным властей, россияне обстреляли несколько районов столицы. В частности, сильным разрушениям подвергся Подольский район. Там из-за «прилета» частично разрушен 9-этажный жилой дом.
Кроме того, оккупанты РФ атаковали жилой квартал в Днепре. В городе частично разрушен четырехэтажный жилой дом. Под его завалами до сих пор ищут людей. Известно, что в городе погибли по меньшей мере девять человек, в том числе маленький ребенок.