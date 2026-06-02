В России сделали циничное заявление после массированной атаки по Киеву

Атака на Киев 2 июня. / © Associated Press

Минобороны Российской Федерации цинично отчиталось о массированном «ответном ударе» по Украине и Киеву в частности.

Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на оборонное ведомство страны-агрессора.

В традиционной манере российское военное руководство заявило, мол, «цели ударов достигнуты», а все «определенные объекты поражены».

Оккупанты не оговорились, что их «целями» стали гражданские объекты, такие как медучреждения, а также обычные жилые дома, которые их ракеты и БпЛА атаковали в Киеве и Днепре, где погибли люди. При этом россияне цинично хвастались, что наносили удары «высокоточным оружием». В частности, гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами.

В то же время Министерство обороны лживо заявило, что якобы поражены были предприятия оборонно-промышленного комплекса, военные аэродромы, топливная и транспортная инфраструктура.

Атака 2 июня — что известно

Ночью и утром вторника российская армия запустила по Украине сотни ракет и дронов. В общей сложности 729 целей: 73 ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также 656 БпЛА разных типов. ПВО уничтожила 642 средства.

Основной и комбинированный удар был по Киеву, где россияне убили пятерых человек. По данным властей, россияне обстреляли несколько районов столицы. В частности, сильным разрушениям подвергся Подольский район. Там из-за «прилета» частично разрушен 9-этажный жилой дом.

Кроме того, оккупанты РФ атаковали жилой квартал в Днепре. В городе частично разрушен четырехэтажный жилой дом. Под его завалами до сих пор ищут людей. Известно, что в городе погибли по меньшей мере девять человек, в том числе маленький ребенок.

Дата публикации 10:50, 02.06.26

