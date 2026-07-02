ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3243
Время на прочтение
1 мин

В России сделали циничное заявление после массированной атаки по Киеву

Россия после массированной атаки на Киев издала циничную версию о «точных ударах».

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Атака на Киев 2 июля.

Атака на Киев 2 июля. / © Associated Press

После удара по жилым домам в Киеве в Российской Федерации цинично отчитались об «ответном ударе» по Украине.

Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на Минобороны страны-агрессорки.

Москва после массированного и смертельного удара по Киеву и другим регионам цинично назвала атаку «высокоточным оружием» — «ответом».

Несмотря на погибших гражданских в столице Украины, военное руководство РФ цинично заявило, мол, избивали только по «военным объектам» и якобы «поразили» только их. В традиционной манере оборонное ведомство России цинично хвасталось еще и «успешными и точными ударами».

Министерство обороны нагло оправдывает массированную атаку и лживо заявляет, что якобы атаковали предприятия оборонно-промышленного комплекса, военные аэродромы в нескольких регионах, логистические центры и АЭС, которые якобы используют ВСУ.

Напомним, ночью против 2 июля РФ массированно атаковала Киев беспилотниками и ракетами. Во всех районах города возникли пожары и сильнейшие повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов. Произошли прямые «прилеты» по многоэтажкам. В частности, в Дарницком районе.

Кроме того, этой ночью Киевщина пережила мощный российский комбинированный удар. Под прицелом было пять районов области: Бучанский, Броварской, Обуховский, Фастовский и Вышгородский. В частности, по меньшей мере три человека получили травмы.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
3243
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie