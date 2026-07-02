В России сделали циничное заявление после массированной атаки по Киеву

Атака на Киев 2 июля. / © Associated Press

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После удара по жилым домам в Киеве в Российской Федерации цинично отчитались об «ответном ударе» по Украине.

Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на Минобороны страны-агрессорки.

Москва после массированного и смертельного удара по Киеву и другим регионам цинично назвала атаку «высокоточным оружием» — «ответом».

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Несмотря на погибших гражданских в столице Украины, военное руководство РФ цинично заявило, мол, избивали только по «военным объектам» и якобы «поразили» только их. В традиционной манере оборонное ведомство России цинично хвасталось еще и «успешными и точными ударами».

Министерство обороны нагло оправдывает массированную атаку и лживо заявляет, что якобы атаковали предприятия оборонно-промышленного комплекса, военные аэродромы в нескольких регионах, логистические центры и АЭС, которые якобы используют ВСУ.

Напомним, ночью против 2 июля РФ массированно атаковала Киев беспилотниками и ракетами. Во всех районах города возникли пожары и сильнейшие повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов. Произошли прямые «прилеты» по многоэтажкам. В частности, в Дарницком районе.

Кроме того, этой ночью Киевщина пережила мощный российский комбинированный удар. Под прицелом было пять районов области: Бучанский, Броварской, Обуховский, Фастовский и Вышгородский. В частности, по меньшей мере три человека получили травмы.

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