- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3243
- Время на прочтение
- 1 мин
В России сделали циничное заявление после массированной атаки по Киеву
Россия после массированной атаки на Киев издала циничную версию о «точных ударах».
После удара по жилым домам в Киеве в Российской Федерации цинично отчитались об «ответном ударе» по Украине.
Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на Минобороны страны-агрессорки.
Москва после массированного и смертельного удара по Киеву и другим регионам цинично назвала атаку «высокоточным оружием» — «ответом».
Несмотря на погибших гражданских в столице Украины, военное руководство РФ цинично заявило, мол, избивали только по «военным объектам» и якобы «поразили» только их. В традиционной манере оборонное ведомство России цинично хвасталось еще и «успешными и точными ударами».
Министерство обороны нагло оправдывает массированную атаку и лживо заявляет, что якобы атаковали предприятия оборонно-промышленного комплекса, военные аэродромы в нескольких регионах, логистические центры и АЭС, которые якобы используют ВСУ.
Напомним, ночью против 2 июля РФ массированно атаковала Киев беспилотниками и ракетами. Во всех районах города возникли пожары и сильнейшие повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов. Произошли прямые «прилеты» по многоэтажкам. В частности, в Дарницком районе.
Кроме того, этой ночью Киевщина пережила мощный российский комбинированный удар. Под прицелом было пять районов области: Бучанский, Броварской, Обуховский, Фастовский и Вышгородский. В частности, по меньшей мере три человека получили травмы.