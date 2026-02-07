ТСН в социальных сетях

В России сделали циничное заявление после массированной атаки по Украине

Оккупационное Минобороны РФ вызывающе отчиталось о «достигнутых целях».

Атака России. / © ТСН

Ночью 7 февраля армия агрессорки России атаковала Украину ракетами и дронами. оккупанты цинично отчитались, что «целые удара достигнуты».

Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве страны-агрессорки заявили, что массированный удар «высокоточным оружием» в частности «Кинжалами» «стал ответом» на атаки Украины.

Минобороны цинично заявили, что атаковали якобы используемые в интересах ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. В то же время Москва и словом не оговорилась, что из-за атак на энергетику тысячи украинцев остались без света.

Напомним, ночью и утром РФ избивала по основной энергосети Украины. В частности, по подстанции и воздушным линиям 750 кВ и 330 кВ, которые являются основой энергосети страны. В стране начались аварийные отключения света.

По данным ПС, РФ выпустила по Украине сотни дронов и десятки ракет всего 447 средств воздушного нападения. В частности, две ракеты "Циркон". Основные направления удара – Львовщина, Ивано-Франковская, Ровенская, Винниччина.

