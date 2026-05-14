В России сделали циничное заявление после массированной атаки по Украине

Удар РФ по Киеву / © Associated Press

Российское Минобороны цинично отчиталось о массированном «ударе возмездия» по Украине, во время которого ракета влетела в жилой дом в Киеве и убила людей.

Об этом сообщили росмедиа со ссылкой на Минобороны страны-агрессора.

Россияне нагло хвастались ракетными ударами, совершенными «Кинжалами». Кроме того, в Москве в традиционной манере отчитались, мол, «цели ударов достигнуты», а все «определенные объекты поражены».

Тем не менее, министерство РФ не упомянуло, что их целями в Украине стали гражданская инфраструктура и обычные жилые дома. В то же время в Минобороны лживо заявили, мол, поразили военные аэродромы, предприятия оборонно-промышленного комплекса и транспортную инфраструктуру.

Реакция Украины

Советник министра обороны Сергей Стерненко осудил атаку России и эмоционально отреагировал на заявление из Москвы об «ударе возмездия».

«Убив спящих в своих кроватях людей, в том числе ребенка, россияне заявили об "ударе возмездия"», — подчеркнул он.

Атака по Украине 14 мая

Этой ночью Россия массированно ударила по Украине. Было зафиксировано и осуществлено сопровождение 731 средства воздушного нападения — 56 ракет, в том числе трех «Кинжалов», и 675 БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 41 ракету и 652 беспилотника.

Целью ночного удара стал Киев. Полковник Вооруженных сил Украины Дмитрий Кащенко подчеркнул, что россияне бомбят столицу именно сейчас неспроста. Их атака — тщательно спланированная акция Кремля, направленная на геополитическое давление. В частности, в момент международного визита президента США Дональда Трампа в Китай.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сейчас Украина переживает наибольшие удары, ведь российская армия уже несколько суток подряд проводит масштабные атаки. По его словам, во время так называемого «перемирия» оккупанты, вероятно, использовали паузу для накопления ракет и дронов.

