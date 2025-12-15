Путин / © ТСН

Реклама

В России сделали очередное возмутительное заявление о завершении войны в Украине. Там требует полной капитуляции нашего государства.

Об этом сообщает Clash Report.

"Сделки не должно быть, нам нужно говорить о капитуляции Украины", - заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Реклама

Примечательно, что подобные заявления совершенно не совмещаются с реальной ситуацией на фронте. Как отмечалось, высшее политическое руководство РФ «разносит» Генштаб из-за неспособности захватить Купянск и Покровск.

«Пытаясь подогнать ситуацию на поле боя под свои доклады и заявления политиков, командование Генштаба, под сильным давлением, бросает в атаки огромные волны своих солдат, игнорируя рекордные в последнее время потери», — отметили в «АТЕШ».

Ранее власти РФ публично отвергли ключевые положения 28-пунктного мирного плана США. Теперь в государстве-агрессорце формируют основу для отклонения возможных украинских и европейских предложений.

Помощник президента России Юрий Ушаков 14 декабря заявил, что позиция РФ была очерчена "очень четко", и Москва выразит "серьезные возражения" в случае внесения Украиной и европейскими странами изменений в мирный план.