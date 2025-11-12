- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1521
- Время на прочтение
- 1 мин
В России снова заявили о переговорах, ситуация на фронте: главные новости ночи 12 ноября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 ноября 2025 года:
В России снова заявили о «готовности» к переговорам с Украиной Читать далее –>
Враг нашел метод пробивать украинскую оборону — военный обозреватель Читать далее –>
Венесуэла обвиняет США в «подготовке к вторжению» Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>
Учитель сделал неожиданное заявление о войне России с Европой Читать далее –>