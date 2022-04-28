В России священников обязали агитировать население идти на контракт в армию

В России священников обязали агитировать население идти на контракт в армию

В России пропагандисты в рясах по указанию кремля проповедуют доктрину русского мира.

В России служители церкви по указанию кремля стали оправдывать российскую агрессию в Украине и геноцид украинского народа.

Об этом сообщают в ГУР Минобороны.

Вслед за российской официальной пропагандой, служители РПЦ призывают верующих пополнять ряды российских оккупационных подразделений.

"По данным ГУР МО Украины, служители РПЦ получили четкие указания агитировать родителей и родственников молодых россиян побуждать их заключать контракт о военной службе", — говорится в сообщении.

Напомним, что ОК "Юг" сообщило, что в течение суток на Херсонщине и Николаевщине российские военные пытались прорваться в сторону Николаева, но не имели успеха.