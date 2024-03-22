В России в воздух поднялись несколько Ту-95мс — мониторинговые каналы

По Украине кружат беспилотники, но есть и угроза от ракет.
В воздухе России – 5 Ту-95мс.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Возможен дополнительный вылет Ту-95мс из Энгельса.
Если вылет боевой, ожидаем пусков ракет: ~3:30 — 4:30. И соответственно ракеты в воздушном пространстве Украины: ~05:00 – 06:00.
В настоящее время цель вылета неизвестна.
Не игнорируйте тревоги утром.
Напомним, что ранее половину Украины охватили воздушные тревоги из-за кружения вражеских беспилотников.
Больше читайте в материале ТСН.ua: Загадочный свист ракеты над Киевом: эксперт объяснил, чем мог атаковать Путин и при чем здесь "удар мести"
Напомним, россияне устроили массированную ракетную атаку по Киеву и области в ночь на 21 марта. Над городом и в районе столицы сбили около 30 российских ракет , в том числе и баллистические. По состоянию на утро 21 марта известно о 13 раненых киевлянах.
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