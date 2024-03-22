Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В России в воздух поднялись несколько Ту-95мс — мониторинговые каналы

В России в воздух поднялись несколько Ту-95мс — мониторинговые каналы

Вражеские самолеты поднялись в воздух: пока их цель непонятна / Фото: Википедия

По Украине кружат беспилотники, но есть и угроза от ракет.

В воздухе России – 5 Ту-95мс.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Возможен дополнительный вылет Ту-95мс из Энгельса.

Если вылет боевой, ожидаем пусков ракет: ~3:30 — 4:30. И соответственно ракеты в воздушном пространстве Украины: ~05:00 – 06:00.

В настоящее время цель вылета неизвестна.

Не игнорируйте тревоги утром.

Напомним, что ранее половину Украины охватили воздушные тревоги из-за кружения вражеских беспилотников.

Больше читайте в материале ТСН.ua: Загадочный свист ракеты над Киевом: эксперт объяснил, чем мог атаковать Путин и при чем здесь "удар мести"

Напомним, россияне устроили массированную ракетную атаку по Киеву и области в ночь на 21 марта. Над городом и в районе столицы сбили около 30 российских ракет , в том числе и баллистические. По состоянию на утро 21 марта известно о 13 раненых киевлянах.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация