В России вас уже "списали": Арестович рассказал о "последнем шансе" для российских оккупантов

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что единственный выход для российских свежемобилизованных оккупантов — это перейти на украинскую сторону, ведь в России их "уже списали".

Несмотря на существенные поражения на фронте, Россия продолжает мобилизовывать военных, которые, скорее всего, погибнут в этой войне. В ОП подчеркнули, что единственный путь выжить – это перейти на украинскую сторону.

Об этом Арестович заявил во время разговора с Марком Фейгиным.

Во время эфира Арестович передал привет российским генералам и офицерам и дал им совет, как выжить в войне.

"У вас есть последний шанс – искать украинские контакты и переходить на нашу сторону. Но думайте, что вы "принесете", потому что просто так никого принимать уже не будут", – заявил он.

Арестович подчеркнул – если россияне принесут что-то "ценное", то у них появится серьезный шанс уцелеть. В частности, Арестович сказал о программе защиты свидетелей, европейском гражданстве или видах на жительство и т.д.

Советник ОП подчеркнул, что в России этих офицеров и генералов уже "списали".

"Мы ваш последний шанс, поэтому давайте к нам. Если придете с серьезной информацией, получите второй шанс", — добавил Арестович.

Напомним, более 100 мобилизованных из Брянской области РФ, находящихся сейчас в белгородском поселке Солоты, отказались ехать на войну с Украиной.

Этих российских воинов собираются бросить отбивать недавно освобожденный ВСУ Лиман. Хотя из предыдущей брянской группы численностью также около 100 человек, из Украины вернулся только один, и сейчас он находится в больнице.

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