В России возбудили уголовное дело за оскорбительные слова в адрес украинцев

В России будут впервые судить гражданина за оскорбление украинцев.

В России возбуждено уголовное дело по поводу оскорбления украинцев. Это первый случай с начала войны.

Об этом сообщает телеграмма-канал ASTRA.

Фигурантом дела стал житель Омска такой Карнишов, который до этого уже был внесен в реестр экстремистов и террористов.

Причиной уголовного производства стал его пост во "ВКонтакте" с "негативной оценкой группы лиц, объединенных по признаку принадлежности к национальности "украинцы".

Что именно было в публикации – неизвестно, поскольку она уже удалена, а ее содержание не раскрывается.

Ранее Николая Карнышева уже штрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление по национальному признаку. Кроме этого, он получил 2 года условно за пост в Сети относительно ненависти к женщинам.

Уголовное дело против Николая Карнышева — первое с начала войны, связанное с высказываниями по поводу ненависти к украинцам.

Напомним, что ранее пропагандист Russia Today Антон Красовский призвал топить украинских детей и сжигать украинцев живьем в их домах. Поэтому с ним "прекратили сотрудничество" на канале, а российские депутаты призвали отдать его под суд за сказанное.

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