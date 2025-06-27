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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В России возникли проблемы из-за ударов по Крымскому мосту: эксперты рассказали, какие именно

Россияне не могут использовать Крымский мост для различных перевозок, и им приходится применять менее эффективные логистические средства.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Крымский мост

Крымский мост / © Associated Press

Россия не может после ударов по Крымскому мосту использовать его ни для железнодорожных, ни для автомобильных логистических перевозок. Раньше они именно это сооружение активно применяли для таких нужд и в частности опрокидывание военной техники или оружия.

О последствиях ударов по Крымскому мосту рассказал военный эксперт Антон Михненко в эфире Radio NV.

Эксперт отметил, что о состоянии Крымского моста в результате украинских атак лучше спрашивать у Генштаба ВСУ. Однако он считает, согласно обнародованной информации в сети, что россияне стали меньше использовать железнодорожные пути, которые проходят по мосту. Вместо этого для опрокидывания оружия и техники им приходится пользоваться паромами.

Такая ситуация у россиян складывается, по словам Михненко, по ряду причин.

«Крымский мост, во-первых, получил определенные повреждения, во-вторых, постоянно находится под прицелом, в-третьих, они видят нестабильность его работы», — рассказал эксперт, отметив, что россияне это понимают.

По его словам, когда периодически возникают угрозы ударов по мосту, то пускать транспорт становится невозможно, поскольку формируются пробки как на въезде, так и на выезде с Крымского моста.

«То есть они даже автотранспортом ничего не могут опрокинуть», — отметил Михненко.

Также эксперт добавил, что есть даже слухи о том, что россияне даже грузовой транспорт не пускают через Крымский мост.

«Мост пока у россиян играет роль больше как символ того, что когда-то было построено Владимиром Путиным», — подытожил Михненко.

Ранее мы писали о том, что незаконно построенный Крымский мост, соединяющий Россию с оккупированным полуостровом, находится в критическом состоянии и рискует обрушиться из-за активности грязевого вулкана, даже без влияния украинских ракет или взрывчатки.

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