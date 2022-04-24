"В России все было бы по-другому. Никто бы не занимался волонтерством": оккупанты завидуют самоорганизации украинцев

"В России все было бы по-другому. Никто бы не занимался волонтерством": оккупанты завидуют самоорганизации украинцев

Оккупанты выражают удивление активностью и самоорганизацией украинцев во временно оккупированных районах Харьковской области.

На оккупированных территориях Харьковской области развертывается широкое волонтерское движение. Люди продолжают самоорганизовываться ради взаимопомощи, чем удивляют находящихся на захваченных территориях оккупантов.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны.

В Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам пищевые продукты и необходимые лекарства для малоимущих лиц. Для этого волонтеры самостоятельно собирают средства, принципиально отказываясь от российской "помощи".

Также читайте Волонтеры помогают убирать Ирпень и Бучу: в городах появляются кладбища сожженных авто и техники

В Купянском районе, где отсутствует водоснабжение, волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей, так как ситуация с водоснабжением напряжена. Ситуация с доступом к питьевой воде остается крайне напряженной.

"Известно, что на протяжении 21-23 апреля российские военнослужащие отбирали у местных жителей генераторы для использования в собственных целях. При этом оккупанты выражают удивление активностью и самоорганизацией украинцев во временно оккупированных районах Харьковской области".

"В России все было бы по-другому. Никто бы не занимался волонтерством", – говорят оккупанты местным жителям.

Напомним, что россияне продолжают вести информационно-психологическое влияние на жителей оккупированных территорий, угрожают местному населению и создают пророссийские органы власти.