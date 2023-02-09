В России вспыхнут бунты против власти, которую в конце концов изменят — разведка

В украинской разведке предполагают, что в России будет происходить бунт против власти, которую в конце концов изменят.

В России изменится режим из-за бунтов населения. К тому же, это будет именно бунт, а не сознательный протест, поскольку у РФ нет гражданского общества.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Все сценарии (Путина – ред.) ложатся на подготовленную почву. Это народ, который сотни лет жил в рабстве, там институционально нет ни демократических практик, ни опыта сопротивления", — заметил Юсов.

По его словам, на каком-то этапе в РФ цены на нефть позволили прокормить население, для многих этого оказалось достаточно, а остальное либо выдавили из страны, либо посадили в тюрьмы.

"Но бунт все равно будет. Это вопрос времени... Если бы это было гражданское общество, то это был бы не бунт, а осмысленный протест, каким был в Украине Майдан — с ценностями, с конкретными требованиями и пониманием для чего. Поскольку общества там нет, это будет не протест, а бунт, который в конце концов так или иначе закончится сменой режима и переформатированием в самой Российской Федерации", — убежден Юсов.

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