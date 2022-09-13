В России "вылавливают" оккупантов, сбежавших во время контрнаступления ВСУ, чтобы наказать и вернуть назад

В России решили "отловить" сбежавших с Харьковщины на территорию Белгородской области.

Их планируют наказать за отступление и насильно вернуть на позиции.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

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"После разгрома Силами обороны Украины подразделений 200 отдельной мотострелковой бригады (военная часть 08275, город Печенга) Северного флота, которые дислоцировались в северной части Харьковской области, уцелевшие военнослужащие сбежали на территорию Белгородской области РФ. Сейчас руководством бригады осуществляется поиск сбежавших военнослужащих по всей области с целью наказать виновных в бегстве и вернуть в действие уцелевшие подразделения", — проинформировал журналист.

напомним, что в ВС РФ начали искать виновных в провале на Харьковщине. Репрессии ждут офицеров из-за утраченных позиций и техники.

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