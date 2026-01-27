ТСН в социальных сетях

Украина
377
1 мин

В России заговорили о пункте пропуска на границе с Украиной – детали

В РФ предложила открыть пункт пропуска на границе с Украиной для граждан России с просроченными паспортами, чтобы они могли воссоединиться с семьями и уехать.

Кирилл Шостак
Граница с Россией

Граница с Россией / © Associated Press

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова предложила рассмотреть возможность организации пункта пропуска на границе с Украиной.

Об этом Москалькова заявила российским СМИ.

По ее словам, это позволит находящимся на территории Украины гражданам РФ воссоединиться со своими семьями.

Москалькова отметила, что срок действия загранпаспортов у этих граждан истек, и они не могут уехать из Украины даже через третьи страны.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс начинает амбициозный проект по укреплению своих границ с Россией и Беларусью. Вместо традиционных окопов и живой силы ставку делают на технологии будущего — роботов и автоматизированные системы поражения.

377
