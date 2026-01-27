В России заговорили о пункте пропуска на границе с Украиной – детали

Граница с Россией / © Associated Press

Реклама

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова предложила рассмотреть возможность организации пункта пропуска на границе с Украиной.

Об этом Москалькова заявила российским СМИ.

По ее словам, это позволит находящимся на территории Украины гражданам РФ воссоединиться со своими семьями.

Реклама

Москалькова отметила, что срок действия загранпаспортов у этих граждан истек, и они не могут уехать из Украины даже через третьи страны.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс начинает амбициозный проект по укреплению своих границ с Россией и Беларусью. Вместо традиционных окопов и живой силы ставку делают на технологии будущего — роботов и автоматизированные системы поражения.