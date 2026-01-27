- Дата публикации
В России заговорили о пункте пропуска на границе с Украиной – детали
В РФ предложила открыть пункт пропуска на границе с Украиной для граждан России с просроченными паспортами, чтобы они могли воссоединиться с семьями и уехать.
Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова предложила рассмотреть возможность организации пункта пропуска на границе с Украиной.
Об этом Москалькова заявила российским СМИ.
По ее словам, это позволит находящимся на территории Украины гражданам РФ воссоединиться со своими семьями.
Москалькова отметила, что срок действия загранпаспортов у этих граждан истек, и они не могут уехать из Украины даже через третьи страны.
